Turracher Höhe"Pistenbully" sorgt für Stimmung

Bereits zum achten Mal bringt der Pistenbully einen Mix aus den größten Partyhits von den 1980ern bis heute auf die Piste. Die Pistenraupe mit der speziellen DJ-Kanzel auf dem Heck tourt wieder durch das Land und ist den ganzen Winter mit Musik in den schönsten Skigebieten des Landes unterwegs.

Am Sonntag sorgt Ö3-DJ Martin Domkar ab 9 Uhr beim Goaßstall auf 1700 Meter Seehöhe für Stimmung und für den passenden Sound von der ersten Abfahrt bis zum Start der Aprés-Ski-Party am späten Nachmittag. Die Piste wird zum Dancefloor und mit den aktuellen Hits wird dafür gesorgt, dass niemand so schnell kalte Füße bekommt. Dazu gibt es bequeme Liegestühle, warme Kuscheldecken und romantische Schwedenfeuer. Mit dem 400 PS-starken Pistenboliden und dem richtigen Sound macht der Skitag auf der Turracher Höhe gleich noch mehr Spaß.

Pistenbully. Sonntag,13. Jänner, ab 9 Uhr, Turracher Höhe, Goaßstall. www.oe3.orf.at