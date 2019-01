Facebook

Am 12. Jänner tritt Jordi in Liebenfels auf © APA/dpa/Patrick Seeger

Von der ORF-Silvestershow in Linz direkt auf die Bühne nach Liebenfels. Die bekannte Schweizer Schlagersängerin Francine Jordi ist am Samstag, 12. Jänner, Stargast beim Kärntner Ball, einer Veranstaltung, die vom Musikverein Glantal-Liebenfels bereits zum neunten Mal in dieser Form organisiert wird.