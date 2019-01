Der Sänger, Gitarrist, Komponist und Produzent gastiert am Freitag beim Sonnwirt in Waggendorf. Es gibt eine spannende Schatzsuche.

Marcus Petek gastiert in Waggendorf © KK/Privat

Marcus Petek geht am Freitag, 11. Jänner, auf eine musikalisch-poetische Schatzsuche nach Werken von André Heller, Charles Aznavour, Jacques Brel, Edith Piaf, Hildegard Knef, Reinhard Mey und vielen mehr. Der in St. Veit geborene Künstler bezeichnet sich selbst als Autodidakt, hat aber sein Handwerk mit Unterricht in Klassik- und Jazzgitarre sowie Gesangs- und Schauspielunterricht verfeinert. Das breite musikalische Spektrum in dem er sich bewegt, erstreckt sich von „R&B“, Soul, Funk, Latin, Jazz, Folk bis hin zum Chanson. Neben zahlreichen nationalen und internationalen Talentewettbewerben konnte er 1989 beim internationalen Talentefestival in Nashville Tennessee (USA) den „Award of Distant Accords“ gewinnen. Bei freiem Eintritt kann man sich selbst ein Bild machen.

Konzert. Freitag, 11. Jänner, 20 Uhr, Sonnwirt, Waggendorf. Tel. 0664-301 52 33