Der Kärntner Unternehmer Manuel Kapeller-Hopfgartner will mit Kampagne „Coole Stellen am Berg“ Fachkräftemangel entgegenwirken. 58 offene Stellen im Bezirk.

So sieht die Kampagne aus © KK

Für den Kampf um mehr Fachkräfte im Tourismus nimmt ein Unternehmer auf der Gerlitzen nun selbst Geld in die Hand. Mit seiner Kampagne „Coole Stellen am Berg“ wirbt Manuel Kapeller-Hopfgartner um Partnerbetriebe, die ihn dabei unterstützen sollen, regionale Tourismus-Jobs für Fachkräfte wieder attraktiv zu machen. „Wir beschäftigen in unseren drei Betrieben 40 Top-Mitarbeiter. Da im Sommer aber einer davon geschlossen hat, können wir nicht alle ganzjährig beschäftigen. Das ist ein massives Problem“, sagt Kapeller-Hopfgartner, Chef der Schirmbar „Cielo“ und der „Sunn Alm“ auf der Gerlitzen sowie der Edelweiß Hütte in Klösterle.

