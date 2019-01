Wieder ein Giftköder? Hündin Ella überlebte Vergiftung nur knapp

Facebook

Die zehn Jahre alte Hündin Ella konnte gerettet werden © Privat

Bereits im Dezember wurden in Feldkirchen mehrere Hunde Opfer von Giftködern. Bei insgesamt vier Hunden wurde der Tierarzt zu Hilfe geholt, in zwei Fällen konnte den Tieren nicht mehr geholfen werden. Am Montagmittag kam es in Feldkirchen zu einem weiteren Vorfall. "Ich war mit meiner Hündin Ella am Lindl spazieren, als sie geschnüffelt und etwas gefressen hat. Nach 50 Metern hat sie begonnen, sich immer wieder zu übergeben", sagt die Feldkirchner Hundebesitzerin Anna Mitterhauser. Ella wurde sofort von Tierärztin Mechthild Gold versorgt. Mittlerweile ist das Tier wieder auf dem Weg der Besserung.

