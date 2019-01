Facebook

Alfred Riedl, Bogner-Strauß, David Hagen, Projektleiterin Isabella Breiml, Stadträtin Renate Dielacher und Auditbeauftragter Peter Schiestl (von rechts) © KK

Große Freude in der Stadtgemeinde Feldkirchen. Die Tiebelstadt wurde nämlich gleich doppelt ausgezeichnet. Bei einem großen Festakt in St. Wolfgang am Wolfgangsee wurde der Stadtgemeinde der Titel "Familienfreundliche Gemeinde" verliehen - und das von Familienministerin Juliane Bogner-Strauß und Gemeindebundpräsident Alfred Riedl. Zudem gab es für Feldkirchen das Zusatzzertifikat "Kinderfreundliche Gemeinde".