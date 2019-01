Die Stadtgemeinde Feldkirchen hat am Montag den Flatschacher See zum Eislaufen geöffnet.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Der Hörzendorfer See ist schon länger freigegeben © Markus Traussnig

Das lange Warten hat endlich ein Ende. Die tiefen Temperaturen der vergangenen Tage haben es möglich gemacht, eine weitere Eisfläche in Mittelkärnten wurde zum Eislaufen freigegeben. Ab sofort kann man die Eisfläche des Flatschacher Sees betreten, das teilte die Stadtgemeinde Feldkirchen mit.

In Mittelkärnten weiters Eislaufen kann man beim "Radlerstopp" im Glantal und am Hörzendorfer See in St. Veit.