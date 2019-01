Neue Präsidentin Eine neue Frau an der Spitze der Kultur

Facebook

Ursula Sick mit Hund Willi © kultur-forum-amthof

Die Feldkirchner Tierärztin Ursula Sick (55) ist seit Jahresbeginn neue Präsidentin des kultur-forum-amthof. Sie folgt auf Ingrid Schnitzer, die die vergangenen zwei Jahr die Geschicke des Vereins lenkte. Sick wurde in der Generalversammlung einstimmig gewählt. „Ich möchte den bewährten Weg mit unserem wunderbaren Team nach 25 Jahren erfolgreiche Kulturarbeit in Mittelkärnten fortsetzen,“ bekräftigt die Kulturpräsidentin, die sich auf diese Herausforderung im großen Team freut.

Aktiv ist Ursula Sick zum kultur-forum-amthof über den Tango Argentino gestoßen. Sie ist seit 13 Jahren an der Organisation von Tangoworkshops und Tangokonzerten beteiligt, mittlerweile hauptverantwortlich. Sie organisierte bereits zwei Mal erfolgreich das „Tangofestival Carinthia“. Vor vier Jahren ist sie zur Schriftführerin in den Vorstand des kfa gewählt worden und im Dezember zur neuen Präsidentin.

Was die neue Präsidentin speziell am kultur-forum-amthof fasziniert? „Die Vielseitigkeit und Vielschichtigkeit. Es werden im Amthof die verschiedensten Kultur- und Kunstrichtungen geboten.“ Nicht nur passiver Genuss, auch Aktivität ist in den unterschiedlichen Workshops gefragt. Als Mitarbeiter könne man durch die Organisation von Veranstaltungen mitgestalten und in persönlichen Kontakt mit den Künstlern treten.

Zur Person Ursula Sick wurde 1963 in Niederösterreich geboren. Sie ist dort aufgewachsen und hat das Studium in Wien absolviert. Seit fast 30 Jahren ist sie in Feldkirchen wohnhaft und als selbstständige Tierärztin tätig. Sie hat zwei 2 erwachsene Kinder. Neben dem Einsatz für das kultur-forum-amthof bezeichnet sie sich „als Bewegungstier“. Neben dem Tanzen, betreibt sie Sport und Bewegung in freier Natur, wie Radfahren, Langlaufen, Reiten und Wandern – Hund Willi ist meist an ihrer Seite.