Zu gefährlich Sturm: Erste Skilifte in Kärnten außer Betrieb

Auf dem Goldeck gibt es Mittwoch vorerst nur einen Teilbetrieb. Auf der Turracher Höhe sind derzeit überhaupt zwei Schlepplifte in Betrieb.

Auch die Kornockbahn steht derzeit still © Bergbahnen Turracher Höhe

Groß war der Ansturm in Kärntens Skigebieten während der Weihnachtsfeiertage. Auch den heutigen Mittwoch wollen viele fürs Skifahren nutzen, doch der Wind bremst derzeit die Wintersportler. Windgeschwindigkeit von 80 km/h wurden Mittwochfrüh bereits auf dem Goldeck gemessen. Aus diesem Grund bleibt die Gipfelbahn vorerst außer Betrieb.

Auch auf der Turracher Höhe geht derzeit wenig. Im Skigiet an der Grenze zur Steiermark sind Mittwochvormittag überhaupt nur zwei Schlepplifte (Übungslift, Wildkopflift) in Betrieb. Alle anderen stehen aufgrund des starken Windes voerst still.

Gipfelbahn und Aineckbahn sind Mittwochvormittag auf dem Katschberg außer Betrieb. Alle anderen Lifte sind derzeit offen, heißt es von den Katschbergbahnen.

Auch auf dem Falkert bläst der Wind bereits kräftig. Dort ist nur der Zauberteppich in Betrieb. Alle anderen Liftanlagen mussten vorerst abgeschaltet werden.

Glück haben derzeit alle, die in Bad Kleinkirchheim und St. Oswald ihre Schwünge in den Schnee ziehen wollen. Laut Sabine Peternell, Pressesprecherin der Bergbahnen, sind dort alle Lifte bis auf die Kaiserburgbahn II in Betrieb. Die Kaiserburgbahn fährt nur bis zur Mittelstation.

Schäden befürchtet

Laut Meteorologen ist von Mittwoch bis Freitag in vielen Teilen Kärntens mit Sturmböen zu rechnen. Windspitzen von bis zu 130 km/h sind nicht ausgeschlossen.

