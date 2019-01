Der Parademusiker bringt im Amthof musikalische Erinnerungen an seinen Mentor Art Farmer auf die Bühne.

Harry Sokal in Aktion. In Feldkirchen spielt er zu Ehren Art Farmers © Kulturforum Viktring

"I remember Art" ist Harry Sokals neues musikalisches Lieblingskind und zugleich das brandneue Album des österreichischen Paradesaxophonisten, eine Hommage an den internationalen Jazz. Vor allem ist es aber eine Verneigung vor dem großartigen und unvergesslichen Art Farmer, in dessen Band Harry Sokal jahrelang führendes Mitglied war. Mit "I remember Art" wird die Musik aus Harry Sokals Vergangenheit im Quartett mit überzeugenden jungen Musikern neu erlebbar. Sokal spielt das Konzert am Freitag, dem 4. Jänner im Amthof Feldkirchen, Beginn ist um 20 Uhr.