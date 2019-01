Die Glantaler Blasmusiker laden am 5. Jänner wieder zum traditionellen Neujahrskonzert in den Kultursaal Kraig.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Zum 20. Mal laden die Glantaler Blasmusiker zum Neujahrskonzert © KK/Glantaler Blasmusik

Am kommenden Samstag, dem 5. Jänner, begibt sich Kapellmeister Walter Sonnberger mit seinen Blasmusiken auf eine Reise quer durch Europa. Denn an diesem Tag findet bereits zum 20. Mal das alljährliche Neujahrskonzert im Kultursaal in Kraig statt. Los geht es um 19.30 Uhr.

Als Solisten spielen an der Zither Damjana Prapodnik, am Tenorhorn Martin Felsberger und am Waldhorn Eva Zechner. Vom ehemaligen Jugoslawien nach Slowenien über Italien nach Spanien, über Belgien nach Großbritannien und über Deutschland und Ungarn zurück nach Österreich geht die Reise der Blasmusiker. Eine unterhaltsame Mischung verschiedenster nationaler Musikstile.

Karten sind im Vorverkauf bei allen Musikern, am Gemeindeamt in Kraig und unter der Telefonnummer 0664-843 305 5 um 10 Euro erhältlich.