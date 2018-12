Am Montag, dem 31. Dezember ist das Regionalbüro in St. Veit geschlossen.

In eigener Sache

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Regionalbüro St. Veit am Hauptplatz 27a © Sarah Holzer

Am Montag, dem 31. Dezember bleibt das Regionalbüro St. Veit/Feldkirchen der Kleinen Zeitung am Hauptplatz 27a in St. Veit geschlossen.

Sämtliche Serviceleistungen wir das Aufladen der Kärnten Card, der Verkauf diverser Bücher oder Gutscheine sind ab Mittwoch, dem 2. Jänner 2019 wieder wie gewohnt von 8 bis 16 Uhr wieder verfügbar.