Betriebsamkeit und Pflicht laufen dem Brauchtum zur Weihnachtszeit oft den Rang ab. Nicht am Sulle-Hof auf der Simonhöhe. Dort lebt man in vierter Generation Traditionelles.

Uropa Johann Jungkofler mit Stefan Kircher, seiner Partnerin Katrin und Sohn Jakob beim Räuchern im Stall © (c) Gert Köstinger

Der „Unschuldige Kindertag“ gestern am Sulle-Hof der Familie Kircher begann, wie der traditionelle Tag nach Weihnachten seit Jahrzehnten schon begonnen hat. „Ab sechs Uhr früh klopfen die Nachbarskinder an die Tür, sagen die Sprüchlein auf“, freut sich Melitta Kircher (60) über den Besuch. Fast scheint hier bei den Kirchers in Retschitz auf über 900 Meter unter der Simonhöhe die Zeit stehen geblieben zu sein. „Die Kinder mit ihren ,Frisch-und-G‘sund-Ruten‘ haben’s eilig, sie schwitzen, haben rote Wangen. Wir geben ihnen heißen Tee, Kekse und Münzen. Das ist unser Dankeschön, dafür, dass sie uns Gesundheit und viel Glück im Neuen Jahr wünschen“, sagt Kircher. Am Vormittag kommen auch noch die Enkelkinder von Tochter Birgit aus Dreifaltigkeit mit den Birkenruten.