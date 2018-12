Facebook

© Fotolia/Klaus Eppele

So lange es dauert, bis der Christbaum im funkelnden Glanz erstrahlt, so schnell ist Weihnachten auch schon wieder vorbei. Für die richtige Entsorgung des Baumes sorgt die Firma Huber Entsorgung. In Glan (Untere Glan 43) kann der Baum am Recyclinghof kostenlos abgegeben werden. Der gesamte Christbaumschmuck inklusive Lametta muss vor der Entsorgung vom Baum entfernt werden.

Geöffnet ist der Recyclinghof am Montag von 7 bis 12 und von 14 bis 18 Uhr. Am Mittwoch von 8 bis 12 und von 14 bis 16.30 Uhr sowie am Freitag von 8 bis 12 und von 14 bis 16.30 Uhr.