Die Kinder kamen in Engelgewändern und brachten auch Geschenke mit © KH ST. VEIT

Es ist für Kranke nicht einfach, wenn sie Weihnachten im Spital verbringen müssen. Eine himmlische Visite sorgte im Krankenhaus St. Veit für weihnachtliche Stimmung und zeigten den Patienten, dass sie auch an diesem Tag nicht alleine sind. Für den Heiligen Abend, dem Tag des Festes der Liebe, hatte man sich diese besondere Aktion überlegt. Die Kinder der Mitarbeiter des Krankenhauses der Barmherzigen Brüder in St. Veit schlüpften am am Nachmittag des Heiligabends in Engelskos­tüme und statteten den Patienten einen Besuch ab.

Natürlich kamen sie auch nicht mit leeren Händen: Bepackt mit kleinen Geschenken - die Bastelrunde der Akutgeriatrie des Elisabethinen-Krankenhauses Klagenfurt hatte diese gefertigt - zogen die selbst erklärten Helfer des Christkindes am Nachmittag des Heiligabends los. Sie schwirrten durch die Gänge und besuchten jene Patienten, die Weihnachten im Krankenhaus verbringen mussten.

Sie brachten so Leben und kindliche Fröhlichkeit in das Haus. Die Kinder sahen es als ihre Mission, Freude auf den Fluren der Stationen zu verbreiten. Und: Den Patienten sollte gezeigt werden, dass Weihnachten im Krankenhaus auch schöne Seiten haben kann.

Unterstützt wurden die kleinen Besucher vom "Chor 1863" aus St. Veit, der die Patienten mit musikalischen Darbietungen erfreute.

Der "Chor 1863" kam ebenfalls zu Besuch Foto © KH ST.VEIT