Am Christtag begann in einem Wohnzimmer in Steindorf im Bezirk Feldkirchen der Christbaum zu brennen. Ein Hausbewohner konnte den Brand löschen.

(Sujetfoto) © Bauer

Im Kreise der Familie entzündete eine 56-jährige Frau am Christtag in ihrem Wohnzimmer in Steindorf im Bezirk Feldkirchen einen Sternspritzer am Christbaum. Durch den Funkenflug fing die Tanne plötzlich Feuer. Der Ehemann der Frau konnte den Brand mit einem bereitgestellten Handfeuerlöscher löschen. Er erlitt dabei leichte Brandverletzung. Die alarmierte Freiwillige Feuerwehr Bodensdorf rückte mit drei Fahrzeugen und 18 Mann an, musste aber nicht mehr eingreifen.