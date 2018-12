Feldkirchen Stadtpfarrer lädt Einsame zum Weihnachtsfest ein

Feier im Pfarrhof beginnt um 18.30 Uhr, um 22 Uhr die Christmette in der Pfarrkirche "Maria im Dorn".

Zum zweiten Mal lädt Bruder Wolfgang Gracher zum gemeinsamen Weihnachtsfest © KK/Pressestelle Schusser

Für jene Menschen, die das Heilige Fest alleine verbringen, hat die Katholische Kirche spezielle Angebote. So lädt etwa in Feldkirchen Stadtpfarrer Bruder Wolfgang Gracher heuer bereits zum zweiten Mal zur Weihnachtsfeier in den Pfarrhof ein.

„Am Heiligen Abend sollte niemand alleine sein. Weihnachten hat für mich immer mit Gemeinschaft und Geborgenheit zu tun“, so Bruder Wolfgang.

Die Feier mit Liedern, Gebeten und Texten, der Verkündigung des Weihnachtsevangeliums und einem gemeinsamen Essen beginnt um 18.30 Uhr (Voranmeldung unter Tel. 04276/2166). Um 22 Uhr feiert Bruder Wolfgang die Christmette in der Pfarrkirche „Maria im Dorn“.