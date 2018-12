Kältetelefon der Caritas Wo in Feldkirchen Obdachlosen geholfen wird

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Bei der Stadtpfarrkirche Maria im Dorn gibt es eine Schlafsack-Box © Simone Dragy

Mit einer Decke schläft Leo auf einem Karton hinter den Autos in einer Tiefgarage. Für Markus bedeutet Weihnachten, planlos in der Kälte durch die Stadt zu laufen.

Das erzählen die beiden Obdachlosen in einem Video, produziert von den Werbeagenturen „design in time“ aus Althofen“ und „themenladen“ aus Ebenthal. Anstelle von Kundengeschenken wurden heuer 90 Beutel, gefüllt mit Lebensmitteln, warmen Socken und Hygieneartikel an die Klagenfurter Caritas- Wohnungslosentagesstätte „Eggerheim“ überreicht.

Jetzt anmelden zum Mittags-Newsletter Mit der Anmeldung stimme ich den Allgemeinen Nutzungsbedingungen einschließlich der darin geregelten Datenverwendung zu. Jetzt anmelden Der Newsletter ist kostenlos und jederzeit abbestellbar.