Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Wer jetzt in der Umgebung Feldkirchen und am Ossiacher See unterwegs ist, sollte vorsichtig sein © APA/Helmut Fohringer

Aus der Tierarztpraxis "Zu 2weit" in Feldkirchen kommt eine Warnung vor allem an Hundehalter: Vier vergiftete Hunde behandelte man in den letzten vier Wochen. "Zwei konnten wir retten, zwei sind leider verendet", heißt es. Die Vorfälle ereigneten sich in Feldkirchen und Umgebung sowie am Ossiacher See. Auch St. Ulrich ist wieder betroffen, hier gab es bereits Anfang des Jahres Giftköder-Alarm. Eines betont man aber in der Tierarztpraxis: "Es kann überall sein."

Jetzt anmelden zum Mittags-Newsletter Mit der Anmeldung stimme ich den Allgemeinen Nutzungsbedingungen einschließlich der darin geregelten Datenverwendung zu. Jetzt anmelden Der Newsletter ist kostenlos und jederzeit abbestellbar.