Staffelübergaben zwischen Vater Erwin und Sohn Mario Stremljan © SCHUSSER

Ganze 25 Jahre lang war Erwin Stremljan im Dienste der Stadtgemeinde Feldkirchen. Den Großteil davon war er für die Sporthalle zuständig. Jetzt verabschiedet er sich in die Pension. Neuer Hallenwart ist sein Sohn Mario. Vergleicht Stremljan die Sporthalle in der Anfangszeit mit der heutigen, so stellt er fest, dass früher deutlich mehr Betrieb in der Halle war. Anfangs war die Sporthalle noch eine Veranstaltungshalle, da es den Stadtsaal nicht gegeben hat. Oft waren es Veranstaltungen mit bis zu 1500 Personen: „Wir hatten Musicals, aber auch Basket- und Handballnationalmannschaftspiele.“