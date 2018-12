Facebook

Beschluss aufgehoben: Die Parkgebühren sollen Teil eines Gesamtkonzeptes werden © Manfred Schusser

Am Dienstagabend, wenige Tage vor Weihnachten, trat der Feldkirchner Gemeinderat zu seiner letzten Sitzung heuer zusammen. Im Gegensatz zur Jahreszeit war zwischen den einzelnen Fraktionen von Weihnachtsfrieden wenig zu spüren. Vor allem die SPÖ kritisierte Bürgermeister Martin Treffner (ÖVP) in mehreren Punkten. So warf Stadtrat Herwig Röttl dem Bürgermeister Alleingänge in Bereichen, die auch sein Ressort betreffen würden, vor. Zudem sei der Bauhof zuviel mit dem „Veranstaltungs-Management“ beschäftigt und könne so den ursprünglichen Aufgaben nicht mehr nachkommen. Trotz vieler Missstimmen wurden trotzdem alle Tagesordnungspunkte mehrheitlich beschlossen.

