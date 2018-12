Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Ab Donnerstag dem 27. Dezember wird der Feldkirchner Stadtsaal wieder zum Kino © Fotolia/Sashkin

Von der "Sauerkrautoma" über "Pettersson und Findus", "Hotel Transilvanien 3" und "Die Unglaublichen 2" bis hin zu "Der Grinch" laufen auch heuer wieder im Feldkirchner Weihnachtskino über die Leinwand. Kurzerhand wird der Stadtsaal zum Kino umfunktioniert. Die Karten kosten sieben Euro und sind an der Kinokasse erhältlich. Zwischen folgenden Filmen können die Kinder wählen:

Donnerstag, 27. Dezember:

15 Uhr "Pettersson und Findus - Findus zieht um"

17 Uhr "Hotel Transilvanien 3"

19.30 Uhr "Sauerkrautoma"

Freitag, 28. Dezember:

15 Uhr "Die Unglaublichen 2"

17 Uhr "Der Nussknacker und die vier Reiche"

19.30 Uhr "Mama Mia! Here we go again"

Samstag, 29. Dezember:

15 Uhr "Smallfoot"

17 Uhr "Der Grinch"

19.30 Uhr "Johnny English - Man lebt nur dreimal"

(Programmänderungen vorbehalten)