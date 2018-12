Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Nicht nur bei zahlenden Kunden heiß begehrt: Kärntner Christbäume © KLZ/Hassler

Dass in der Saison vereinzelt Christbäume gestohlen werden, kommt bei den besten Markständen vor. Dass am nächsten Tag aber fast ein Drittel fehlt, hat selbst Hieronymus Weber und sein Team noch nicht erlebt. Der Lavanttaler „Bartlbauer“ verkauft mit seiner Tochter seit gut 25 Jahren an 15 Standorten in Kärnten Christbäume.

Mehr zum Thema Nicht mehr feierlich Schöne Bescherung! Diebe stahlen 48 Christbäume