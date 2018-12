Die Fernsehmesse am 25. Dezember kommt aus Maria Saal. Rund 150 Personen sind in den Ablauf involviert.

Gottfried Riepl und Josef-Klaus Donko © KLZ/Helmuth Weichselbraun

Unbeeindruckt von Vorwürfen der Malversation und alten Verwundungen, die Kärntens katholische Kirche derzeit beschäftigen, trutzt der Maria Saaler Dom über dem Zollfeld. Statt an einen Zufall möchte man fast an höhere Gewalt glauben, dass just in diesen Tagen von Kärnten aus die christliche Weihnachtsbotschaft am 25. Dezember via Fernsehen hinausgesandt wird.

