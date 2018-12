Konzept, mehrere Unternehmer in einem Lokal zu vereinen, wurde gut angenommen – und verlängert.

Noch bis 22. Dezember hat der Pop-up-Store in der Bahnhofstraße geöffnet © Privat

Angefangen hat alles in der Einkaufsnacht Ende November, als der Pop-up-Store regionalen Produkten von 18 verschiedenen Unternehmern in einem Geschäftslokal eine Bühne bot. „Mit der Unterstützung des Vermieters haben wir den Unternehmern angeboten, dass sie im Dezember weiterhin gemeinsam im Geschäftslokal in der Bahnhofstraße 2 bleiben können“, sagt Sebastian Adami, Bezirksstellenleiter der Wirtschaftskammer Feldkirchen.

