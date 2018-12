Facebook

Die Pechtra Baba, so wird die Perchta südlich der Drau auch bezeichnet, geht von Haus zu Haus, führt einen Tanz auf, erhält dafür Würstel und hinterlässt Nüsse und Mandarinen © KLZ/Archiv



Die dunkelsten Tage des Jahres stehen mit der Wintersonnenwende wieder bevor. Es sind die Tage, in denen sich ein tiefes Sehnen breitmacht: „Es soll wieder heller werden!“ Diese Sehnsucht ist die Grundessenz der Raunächte vom 21. Dezember bis 5. Jänner, um die sich unzählige Überlieferungen und Bräuche ranken. In diesen zwölf Nächten geht die Wilde Jagd um. Ihr voraus zieht Frau Perchta, in slowenischen Teilen Kärntens auch bekannt als Baba oder Pechtra Baba. „Wenn du nicht brav bist, dann nimmt sie dich mit“, wird auch heute noch „unartigen“ Kindern gedroht und die Perchta damit zu einer Schreckensgestalt gemacht. Ein Bild, das so nicht stimmt, denn sie hat viele Gesichter. Sie verkörpert Leben und Tod, Hell und Dunkel, Licht und Schatten. Sie ist Mahnerin und Seelenführerin. In ihrer Obhut befinden sich die Seelen aller ungetauft verstorbenen Kinder. Ihrer Geistergefolgschaft gehören Hexen, der Tod und die Habergeiß an. Letztere wird immer mit einem Korb am Rücken dargestellt. Wird heutzutage dieser dafür missbraucht, um „schlimme“ Kinder einzuschüchtern, war er ursprünglich mit Getreide beladen. „Die Habergeiß ist ein Fruchtbarkeitsdämon, der in ganz Europa vorkommt“, erzählt Heimo Schinnerl, Leiter der Abteilung für Volkskunde beim Landesmuseum für Kärnten.

