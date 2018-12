Ab 21. Dezember treibt in den Raunächten die Perchta mit ihrer geisterhaften Gefolgschaft ihr Unwesen. Es ist die dunkle Zeit des Neubeginns.

Die Pechtra Baba, so wird die Perchta südlich der Drau auch bezeichnet, geht von Haus zu Haus, führt einen Tanz auf, erhält dafür Würstel und hinterlässt Nüsse und Mandarinen © KLZ/Archiv



Die dunkelsten Tage des Jahres stehen mit der Wintersonnenwende wieder bevor. Es sind die Tage, in denen sich ein tiefes Sehnen breitmacht: „Es soll wieder heller werden!“ Diese Sehnsucht ist die Grundessenz der Raunächte vom 21. Dezember bis 5. Jänner, um die sich unzählige Überlieferungen und Bräuche ranken. In diesen zwölf Nächten geht die Wilde Jagd um. Ihr voraus zieht Frau Perchta, in slowenischen Teilen Kärntens auch bekannt als Baba oder Pechtra Baba.

