Im Bezirksgericht Feldkirchen gibt es am Dienstag, dem 18. Dezember eine Familien- und Scheidungsberatung.

Wenn es in der Familie kriselt, ist Beratung wichtig. © Fotolia/iceteastock

Mitunter sind Betroffene in Trennungssituation überfordert, Informationen und Hilfestellungen muss man oft mühsam bei verschiedenen Stellen einholen. Das belastet vor allem in der schon ohnehin anstrengenden privaten Situation. Am Bezirksgericht Feldkirchen macht man es möglich, dass es Rat und Hilfe bei einer Stelle gibt.

Am Dienstag, dem 18. Dezember gibt es dort von 8 bis 12 Uhr Beratung für diverse Fragestellungen zu den Themen Ehe-Familien- und Kindschaftsrecht, Partnerschaft, Trennung. Anwesend sind eine Juristin sowie eine diplomierte Ehe-, Familien- und Lebensberaterin. Info: Tel. 0463/ 50 06 67.