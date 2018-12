Facebook

Unbekannte Täter stahlen Schmuck und Geld aus einem Hotelzimmer (Symbolfoto) © Weichselbraun/Kleine Zeitung

Diebe waren zwischen 14. und 16. Dezember in einem Hotel in Bad Kleinkirchheim unterwegs. Die unbekannten Täter stahlen aus einem Zimmer mehrere hundert Euro Bargeld, zwei Damenringe aus Gold und eine goldene Armspange im Wert von insgesamt 1500 Euro. Die Besitzerin, eine 66-jährige Urlauberin aus dem Bezirk Klagenfurt-Land, hatte die Wertsachen in einer Handtasche im Schrank verwahrt. Der Tathergang ist derzeit unbekannt.