Eintägiges Flugtraining So bekommen Sie Ihre Drohne unter Kontrolle

Drohnen sind ein beliebtes Spielzeug zu Weihnachten. Das ABC des Drohnenfluges vermittelt der ÖAMTC bei einem eintägigen Training am Fahrtechnikzentrum in Mail.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Für das Fliegen mit einer Drohne gibt es viele rechtliche Vorgaben © Gert Köstinger

Drohnen als Spielzeug oder jene mit denen man faszinierende Fotos und Videos aufnehmen kann, sind in Österreich weiter im Steigflug. Die genaue Anzahl der Drohnen, die sich im Luftraum bewegen ist unbekannt. Schätzungen gehen von 100.000 aus, 20.000 sollen pro Jahr dazukommen. Bei der Austro-Control, der staatlichen Luftfahrtbehörde, weiß man von 6400 registrierten Drohnen. In Anbetracht dieser Diskrepanz organisiert der ÖAMTC am Fahrtechnikzentrum Kärnten in Mail laufend Flugtrainings für Drohnen.