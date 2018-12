Facebook

Skitourengeher werden im Rahmen des Projekts "Crossrisk" geschult © NFÖ/Martin Edlinger

"In den südlichen Regionen Österreichs und in Slowenien verursachen große Regen- und Schneemengen immer wieder Schäden und gefährden die Bevölkerung", heißt es in einer Aussendung der Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik (Zamg). Da die beiden Länder dadurch vor ähnlichen Herausforderungen in Sachen Lawinenschutz stünden, werde nun die Zusammenarbeit in diesem Bereich verstärkt. Im Rahmen des Projekts "Crossrisk", gefördert vom EU-Programm "Interreg Slowenien-Österreich", veranstaltet die Zamg gemeinsam mit den Naturfreunden am Wochenende eine große Ausbildung für Tourengeher auf der Turrach.