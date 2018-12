Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© Manfred Schusser

Die Temperaturen sinken derzeit und mit den Minusgraden bilden sich erste, dünne Eisschichten auf den Seen. So auch auf dem Ossiacher See. Dort ist ja seit Jänner 2017 das Eislaufen auf allen nicht betreuten und freigegebenen Flächen per Verordnung verboten.

Mit der Anmeldung stimme ich den Allgemeinen Nutzungsbedingungen einschließlich der darin geregelten Datenverwendung zu. Jetzt anmelden Der Newsletter ist kostenlos und jederzeit abbestellbar.