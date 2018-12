Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Skispaß früher: In Strick, ohne Helm © PRIVAT

Das Familienskigebiet Hochrindl feiert heuer das 50-Jahr-Jubiläum und kann dabei auf eine bewegte Vergangenheit zurückblicken. Am 8. Dezember 1968 wurde der erste Schlepplift feierlich eröffnet.

Erbaut hatte ihn Otto Aichbichler. Diese erste Aufstiegshilfe auf den Berg wurde noch von einem Dieselmotor angetrieben. Dementsprechend roch es auch. Heute ist der damalige „Aichbichler Lift“ unter dem Namen „Kegellift“ bekannt, der Antrieb mittlerweile natürlich modernisiert.

„Laut Erzählungen meines Vaters hat sich in all den Jahren an dieser Piste eigentlich nur die Überführung und die Präparierung geändert“, erzählt Alexandra Bresztowanszky, seit 2017 Eigentümerin des Skigebietes.