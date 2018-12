Facebook

Gerald Kattnig, Leiter der Drogenanlaufstelle „Roots“: „Feldkirchen hat Bedarf“ © HPHOTO - HANNES P

Dass in Mittelkärnten eine Drogenberatungsstelle umgesetzt werden soll, wird schon lange diskutiert. Jetzt nehmen diese Pläne Form an. „2019 wird es in Feldkirchen eine Beratungsstelle geben“, bestätigt Gesundheitsreferentin, Landeshauptmannstellvertreterin Beate Prettner. Gespräche mit Vermietern im Zentrumsbereich laufen. „Ich bin zuversichtlich, dass wir die Beratungsstelle bis zum Sommer realisieren“, sagt Bürgermeister Martin Treffner. Die Kosten übernehme zum Großteil das Land. „Die Gemeinde wird wahrscheinlich bei der Miete einen finanziellen Beitrag leisten“, sagt Treffner.

