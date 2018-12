Facebook

© Fotolia/Ralf Gosch

Ein 27-Jähriger Klagenfurter fuhr am Mittwoch, dem 12. Dezember, um 12.45 Uhr mit seinem Pkw auf einer Gemeindestraße in Fuchsgruben zur Einbindung in die Gurktal Bundesstraße. Dort hielt er kurz an und fuhr in die Bundesstraße ein. Dabei übersah er einen von links aus Richtung Feldkirchen kommenden Pkw, gelenkt von einer 34-jährigen Frau aus dem Bezirk St. Veit.