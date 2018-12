Facebook

Weihnachtsmarkt in Ebene Reichenau © Veranstalter

Am Freitag um 14 Uhr wird der Weihnachtsmarkt von Pfarrer Wojchiech Tyrcha eröffnet. Musikalisch umrahmt wird er vom Kirchenchor. Danach kann man bei Livemusik Stockbrot am offenen Feuer braten oder beim Kinderquiz mit dem Weihnachtsmann und dem Christkind mitmachen. Am Samstag beginnt der Weihnachtsmarkt schon um 10 Uhr. Der Männergesangsverein „Harmonie“ Lieserhofen gibt am Nachmittag sein Können zum Besten. Um 15 Uhr wird zur Verlosung zugunsten der FF Ebene Reichenau geladen, bei der es schöne Preise – wie einen Wellness-Tag beim Hochschober oder eine Skido-Tour – zu gewinnen gibt.

An beiden Tagen kann man sich auch mit kulinarischen Schmankerln, Kinderpunsch, Glühwein, Maroni, Keksen und Hausgemachtem verwöhnen lassen. Für die Kleinen gibt es auch eine Streichelzoo.

Weihnachtsmarkt Freitag, 14. 12., ab 14 Uhr, Samstag, 15. 12., ab 10 Uhr, Gasthof Lax, Ebene Reichenau. Tel. 0664-404 07 03