Die Jugendlichen freuten sich über die großzügige Spende © KK/Schusser

Anstelle von Weihnachtsgeschenken an die Kunden überreichten in diesem Jahr Silke und Bruder Gert Puck vom gleichnamigen Karosseriebetrieb in St. Veit eine Spende an Jugendliche in der Diakonie in Waiern. Der Scheck in der Höhe von 3000 Euro wurde heute, Mittwoch, überreicht.

„Mit dem Geld werden sportliche Aktivitäten in der Wohngemeinschaft ermöglicht“, informiert Teamleiter Rene König. Von den Jugendlichen gab es nicht nur ein herzliches Dankeschön für das Weihnachtsgeschenk, sondern auch eine Führung durch ihre Wohngemeinschaft. Für den kleinen Hunger zwischendurch standen selbst gemachte Kekse bereit.