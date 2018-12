Facebook

Manche Skigebiete sind bereits in die heurige Saison gestartet, auf der Flattnitz ist es am kommenden Wochenende soweit. Gestartet wird am Samstag – und zwar mit einem Aktionstag der „Neos“. Neben einem Glühweinstand – der Erlös kommt den Hochwasser-Opfern in Oberkärnten zugute – wollen die „Neos“ gemeinsam mit den Besuchern auch Ideen zur Stärkung von kleinen Skigebieten erarbeiten und sammeln. Zudem bieten sie den „heißen Stuhl“ an: Alle Skifahrer haben die Möglichkeit, bei einer gemeinsamen Liftfahrt mit Landessprecher Markus Unterdorfer-Morgenstern oder Landesgeschäftsführer Wolfgang Stauder zu diskutieren. Passend zur politischen Gruppierung wird die Piste an diesem Tag pink gefärbt.