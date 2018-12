Bodensdorferin kleidete Könige neu ein

Die Sternsinger der Pfarre St. Josef in Bodensdorf wurden für die kommende „Saison“ neu ausgestattet. Für die Reparatur der alten und das Nähen mehrerer neuer Garnituren war Inge Dinnebier zuständig.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Inge Dinnebier mit Pfarrer Gabor Köbli, Rosi Maurer und der Obfrau des Pfarrgemeinderates Cornelia Fiausch (von links) © Privat

Rund um den Jahreswechsel und natürlich um den Dreikönigstag werden im ganzen Land die Sternsinger wieder von Haus zu Haus ziehen – so auch in Bodensdorf. Dort wird man allerdings in neuen Kleidern unterwegs sein.

Die Bodensdorferin Inge Dinnebier hat die Sternsinger der Pfarre St. Josef nämlich neu eingekleidet. Zusätzlich zum Herrichten der bestehenden Kleider und Kronen hat sie zwei neue Garnituren für jeweils drei Kinder genäht und der Pfarrgemeinde übergeben. Diese, allen voran Pfarrer Gabor Köbli, bedankt sich für die Spende.

Übrigens: Der Erlös der diesjährigen Sternsingeraktion der Katholischen Jungschar kommt Familien und Kindern auf den Philippinen zugute.