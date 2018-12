Kleine Zeitung +

Kärntner Unikat Feuerwehr absolvierte erste Testfahrt mit "Pistenfahrzeug"

Die Firma Nusser baute ein in Kärnten einzigartiges Einsatzfahrzeug für die Freiwillige Feuerwehr Ebene Reichenau. Am Donnerstag wurde das Fahrzeug auf der Turracher Höhe gestestet. Am Sonntag wird es übergeben.