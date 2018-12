Facebook

Drei Tage lang können die Besucher am Marktplatz in Bodensdorf – gegenüber der Spar-Filiale – den Adventmarkt besuchen. Los geht es bereits morgen ab 16 Uhr, weiter geht es am Samstag und am Sonntag, jeweils ab 16 Uhr.

Bodensdorfer Advent. Freitag, 7. 12., Samstag, 8. 12., Sonntag, 9. 12., jeweils ab 16 Uhr. Tel. 0676-334 94 63