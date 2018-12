Am Samstag, dem 15. Dezember, können von 9 bis 12 Uhr bei der Aktion „Taten statt Worte“ Lebensmittel gespendet werden.

Bei der Billa-Filiale in der Schillerstraße kann am 15. Dezember gespendet werden © Fotolia/flashpics

Zum ersten Mal veranstaltet die Junge Volkspartei Feldkirchen (JVP) am Samstag, dem 15. Dezember, die Aktion „Taten statt Worte“. Sie findet bei der Billa-Filiale in der Schillerstraße 1 statt.

Ziel dieser Aktion ist es, unverderbliche beziehungsweise lang haltbare Lebensmittel, Waschmittel oder Babyartikel zu kaufen und diese direkt bei der Jungen Volkspartei vor Ort zu spenden. Anschließend werden die Lebensmittel zielgerichtet über das Hilfswerk Kärnten an bedürftige Kärntner Familien verteilt. Los geht es um 9 Uhr. Um 12 Uhr ist die Aktion schließlich wieder zu Ende.

„Uns als Junger Volkspartei ist es wichtig den sozialen Gedanken innerhalb unserer Stadtgemeinde Feldkirchen zu leben und somit Menschen zu helfen, denen es nicht so gut geht. Wir wollen also als Vorbild für alle Jugendlichen in der Stadt fungieren und beweisen, dass auf unsere Worte, Taten folgen“, sagt Simon Niederbichler, Obmann der Jungen ÖVP Feldkirchen.