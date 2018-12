Turracher See"Unerschrockener" wagt sich wieder aufs Eis

Die Frage, ob das Eis am Turracher See hält, wird kommende Woche bei der heurigen Eiswette beantwortet. Wetteinsatz kommt karitativem Zweck zugute.

Kurz vor dem Steg brach Harald Mulle im Vorjahr ein. Als Trost gab es einen Glühwein von Hotelierin Christina Brandstätter © APA/Seehotel Jägerwirt

Auch heuer wird es am Turracher See wieder spannend. Denn dort heißt es bei der Eiswette am 12. Dezember um 12.12 Uhr „Hält das Eis oder nicht?“

Ein „Unerschrockener“ wird versuchen, ausgehend vom Seehotel „Jägerwirt“ am Ufer des Sees eine Länge von 200 Metern über das Eis zurückzulegen – natürlich ohne einzubrechen. Er wird dabei – für den Fall, dass das Eis nicht hält – von einem Feuerwehr-Team gesichert. „Die jährliche Eiswette ist inzwischen schon Tradition auf der Turracher Höhe und im Hinblick auf den Klimawandel aktueller denn je. Momentan ist eine dünne Eisschicht am See“, sagt der Veranstalter und Hotelier des Seehotel „Jägerwirt“, Christoph Brandstätter. Er wettete bisher jedes Jahr, dass das Eis dick genug für eine Überquerung sei.

Im letzten Jahr hielt das Eis – fast. Denn beim Hinübergehen vom Jägerwirt zur Halbinsel hatte das matschige Eis noch nicht nachgegeben. Beim Zurückgehen ist der unerschrockene Feuerwehrmann Harald Mulle aber kurz vor seinem Ziel – dem Bootssteg – eingebrochen. Der Erlös der heurigen Wette kommt, wie auch in den vergangenen Jahren, einer karitativen Einrichtung zugute. Mitwetten und spenden kann jeder – und zwar auf der Homepage www.eiswette.at.