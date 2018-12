Die erste „Gala der Blasmusik“ in Ossiach gab dem Können dieser Musiker eine Bühne. Kärntner „Löwe“ ging an sechs Vereine der Region.

Stahlende Gesichter bei der Verleihung des Löwen an die Trachtenkapelle Ebene Reichenau © KK/KBV

Die Gala der Blasmusik in der CMA Ossiach ist eine neue Veranstaltung des Blasmusikverbandes und zeigte gleich bei ihrer Premiere die musikalische Kraft der Vereine. Eingebunden in die Gala war auch die Verleihung des „Kärntner Löwen“, eine hohe Auszeichnung des Landes für Musikkapellen für die Teilnahme an Wertungsspielen.

