Vom Veitsberg bis nach Kroatien reichen die Ausflugstipps in einem Buch, das am kommenden Mittwoch in der neuen St. Veiter Stadtbücherei präsentiert wird.

Auch die Kirche am Veitsberg wird im Buch behandelt © Styria/Weichselbraun

Vergessene Plätze, sogenannte Lost Places, sind ihr großes Hobby: Für ihre im Styria-Verlag erschienen Sachbücher spüren die beiden Kleine-Zeitung-Journalisten Georg Lux und Helmuth Weichselbraun seit Jahren unbekannte Orten im Alpen-Adria-Raum auf. In ihrem jüngsten Werk „Vergessene Paradiese“, das am 12. Dezember um 18 Uhr in der Stadtbücherei St. Veit präsentiert wird, haben sich der Autor und der Fotograf auf die schönsten dieser Plätze konzentriert. Und sie sind natürlich auch in Kärnten fündig geworden.

Ein Kapitel ist dem Veitsberg bei Liemberg gewidmet, über den der Vierbergelauf führt. „Der Überlieferung nach ist Pilgern, die diese Wallfahrt mindestens drei Mal mitgemacht haben, ja der Platz im Paradies sicher“, sagt Lux. Im Buch beschreibt das Duo Sehenswertes am Wegesrand, für das die meisten „Vierbergler“ im Schweiße ihres Angesichts meist keine Zeit haben, zum Beispiel die malerische Ruine Alt-Liemberg. „Sie gehörte im 12. Jahrhundert Herzog Bernhard von Spanheim, der später als Gründer der Stadt Klagenfurt in die Geschichte eingehen sollte“, weiß Lux.