Hutmacher Josef Kollmann wurde in die Werkstatt geschaut © Claus Muhr

Eine gemeinsame Idee verbindet: „Etwas“ mit Herz und Seele zu entwerfen, herzustellen oder zu veredeln. Sie alle sind auf ihre Weise dem Genuss auf der Spur: Insgesamt fünf stolze Mittelkärntner Betriebe, die auch im Marktplatz Mittelkärnten tief verwurzelt sind, wirken bei der ORF-Sendung „Aufgetischt – Ein Kärntner Marktplatz“ mit: Hutmacher Josef Kollmann, Familie Erian vom Demeterhof, Drechsler Alfred Krainer, Künstler Werner Hofmeister, die Wirtsleute Müller sowie Ingrid und Gottfried Bachler. Die Sendung wird am Samstag, dem 8. Dezember um 18.05 Uhr auf ORF 2 ausgestrahlt.

"Egal wie unterschiedlich das Streben nach persönlichem Erfolg verläuft - das ‚Wir‘ steht über dem ‚Ich‘. „Es macht mich sehr stolz, dass wir bereits zum zweiten Mal als Region Mittelkärnten bei der ORF-Sendung ‚Aufgetischt‘ mitwirken dürfen. Diese Sendung ist nicht nur ein großes, bekanntes Sprachrohr, sondern zeigt auch die Kompetenz und Leidenschaft der Menschen innerhalb der Region“, sagt der Geschäftsführer der Tourismusregion Mittelkärnten, Andreas Duller.

"Aufgetischt" war auch am Bauernhof Erian zu Gast Foto © Claus Muhr

Geschichten aus dem Alltag

Ein arbeitsreicher Tag verlangt nach Entspannung. Da kann es schon vorkommen, dass Josef Kollmann auf seinem Hochsitz einschläft, geschützt von seiner selbst hergestellten Kopfbedeckung. Der einstige Jus-Student Hanno Erian hört gerne das Getreide wachsen. Am eigenen Hof findet er das wichtigste dafür: Zeit. In der Stadt gab’s zu wenig Brot nach seinem Geschmack, also übernahm er mit seiner Frau den väterlichen Hof.

Den feinen Geschmackssinn der Menschen verwöhnt das Gastronomen-Paar Ingrid und Gottfried Bachler Foto © Claus Muhr

Wie unterschiedlich und eigenwillig Holz sein kann, überrascht Alfred Krainer täglich bei der Arbeit an der Drechselbank. Durchblick und Ausblick sind für den Konzeptkünstler Werner Hofmeister immens wichtig, leben doch seine Arbeiten häufig von und mit der Landschaft Kärntens. Beste Kulinarik und Gastfreundschaft hält Familie Müller vom Gasthof zum Dorfschmied für die Gäste bereit. In Treibach-Althofen liegt das Reich von Ingrid und Gottfried Bachler. Mit außergewöhnlich feinem Gespür und Augenmerk arbeiten sie in ihrem Restaurant daran, die Sinne der Menschen auf die Schätze ihrer Umgebung zu lenken.

Dritte Mittelkärntner-Folge geplant

„Wir in Mittelkärnten haben noch viel mehr an solchen Schätzen zu zeigen, so dürfen wir uns jetzt schon auf eine dritte ‚Aufgetischt-Folge‘ im Jahr 2020 freuen“, erzählt Duller. „Das Görtschitztal wird mit seinen zahlreichen unverwechselbaren Facetten vorgestellt, man kann sich auf einen Streifzug durch ein wunderschönes Tal freuen, mit all seinen kulinarischen Highlights und persönlichen Geschichten.“

Sendung "Aufgetischt-Ein Kärntner Marktplatz" Sendetermin. Samstag, 8. Dezember, 18.05 Uhr, ORF 2. Weitere Folge ist 2020 geplant. Inhalt. Auseinandersetzung mit der Vielfalt der Region, von der Gastronomie, den bäuerlichen Produktionen bis hin zum Handwerk.