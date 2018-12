Durch heiße Asche vom Kaminkehren wurde auf einem landwirtschaftlichen Anwesen in Reichenau am Montagabend ein Vollbrand ausgelöst. Verletzt wurde niemand.

Am Montagabend löste heiße Asche einen Vollbrand aus © Fotolia/kichigin19

Am Montag, dem 3. Dezember, gegen 21.30 Uhr brachte ein 83-jähriger Pensionist auf seinem landwirtschaftlichen Anwesen in der Gemeinde Reichenau Asche vom Kaminkehren aus dem Haus. Diese deponierte er samt Plastikkübel in seiner Holzhütte. Eine Viertelstunde später, gegen 21.45 Uhr, brach durch die Asche ein Feuer in der Holzhütte aus und binnen kürzester Zeit stand diese in Vollbrand.