Die acht Jahre alte Tibet-Terrier-Hündin wurde in Feldkirchen gefunden, irrtümlich für ihre deutsche Schwester „Inga“ gehalten und nach Nürnberg gebracht. Jetzt ist sie wieder zu Hause in Kärnten.

Wieder vereint: Fiedler-Bender mit ihrer "Illa" © Pacheiner

Manche Geschichten sind so unglaublich, dass sie nur in der Weihnachtszeit passieren können. Wie jene der beiden Hündinnen „Inga“ und „Illa“, die zur selben Zeit vermisst wurden – allerdings hunderte Kilometer voneinander entfernt: Eine in Wernberg, eine in Nürnberg.

