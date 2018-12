In Nürnberg vemisste Hündin "Inka" wurde diese Woche in Kärnten gefunden und bereits ihrer Besitzerin übergeben. Jetzt meldete sich eine Wernbergerin: Das soll nicht "Inka" sondern ihr vermisster Tibet-Terrier "Illa" sein.

"Inka" oder "Illa" - das ist hier die Frage! © Schusser

Solche Geschichten kann man nicht erfinden. Wie wir berichtet haben, wurde seit 15. November im deutschen Nürnberg die Terrier-Hündin "Inka" vermisst. Vor wenigen Tagen fing die Feldkirchner Tierärztin Mechthild Gold einen acht Jahre alten, gechipten Tibet-Terrier ein, der in Feldkirchen herumirrte. In der Praxis wertete sie den Chip des Hundes über die Registrierplattform "Europetnet" aus und fand so heraus, wem der Hund gehört. "Als Besitzerin war eine Frau aus Nürnberg hinterlegt, die ich gleich kontaktiert habe", erzählt Gold.