Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Die Kirchenruine Tschachitsch ist eines der beschriebenen Gebäude © Helmuth Weichselbraun

Auf 112 Seiten hat der Hobbyhistoriker Hans Neuhold die Geschichte der Feldkirchner Kirchen auf Papier gebracht. Von Norbert Wohlgemuth stammen die 148 Bilder des Werkes, das die Kirchen der Tiebelstadt in Form eines Rundganges beschreibt. Vier Kirchen werden so vor den Vorhang geholt. Neuhold und Wohlgemuth präsentieren die Broschüre „Die Kirchen Feldkirchens und ihre Geschichte“ am Montag, dem 3. Dezember, um 18.30 Uhr im Pfarrsaal in der Kirchgasse 37.